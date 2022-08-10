AjansHaber.com.tr Gündem Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı!

Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Tavşanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Vali Seddar Yavuz, Tavşanlı bölgesinde orman yangını çıktığını belirterek, devletin tüm kurumlarının gereken önlemleri aldığını, ekiplerin yangına müdahale ettiğini söyledi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Gazeteci Latif Şimşek ve Emrah Topal'ın ifadeleri!
Ünlü Japon moda tasarımcısı hayatını kaybetti!
9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
4 internet sitesine rekabet soruşturması!
MSB açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi!
Hatay'da uyuşturucu operasyonu!
Eren Abluka-32 Operasyonu başladı!