Kocaeli'de öğrenci servisi dereye uçtu

Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden servis midibüsü dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle çok sayıda lise öğrencisi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sürüyor.

Gebze'de yoldan çıkan öğrenci servis aracı dereye uçtu. Kaza sonucu ters dönen minibüsteki öğrencilerden bazıları yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan bazı yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.