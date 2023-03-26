Kocaeli'de kamyonla panelvan çarpıştı! 4 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonla çarpışan panelvandaki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki kavşakta, Serkan A. idaresindeki 14 ABE 629 plakalı kamyon ile Fikret D. yönetimindeki 34 FTB 445 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada panelvan sürücüsü ile araçta bulunan eşi Selma, kızı İrem ve gelini Feyza Nur D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.