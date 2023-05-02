Kocaeli'de durdurulan araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı!
Kocaeli'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 3 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda İzmit ilçesinde durdurulan araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili A.S. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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