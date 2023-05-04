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Kocaeli'de 69 düzensiz göçmen yakalandı!

Kocaeli'de, yasa dışı yollarla yurda giren 69 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Güvenlik güçleri tarafından Kocaeli ve bölge illerinde yakalanıp İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 69 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi. 

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