Kocaeli Derince Limanı'nda şiddetli patlama!
Kocaeli'nin Derince ilçesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada 3'ü ağır 12 kişinin yaralandığı açıklandı.
Saat 14.40 sıralarında Derince Limanı mevkiinde patlama sesi duyuldu.
Patlamanın Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda meydana geldiği bildirildi.
Patlamada 3'ü ağır 12 kişinin yaralandığı açıklandı. Patlama Gölcük'ten de hissedildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.
Kocaeli'de şiddetli patlama! #SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) August 7, 2023
🔹Kocaeli'nin Derince ilçesinde patlama meydana geldi. İlçenin sahile yakın kesiminde saat 14.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle #patlama oldu. pic.twitter.com/DrxFJJU7vu
Yorumlar