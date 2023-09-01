Koca: “Genel bir salgından söz edemeyiz”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin Valiliği önünde açıklamalarda bulundu.

İshal durumu ile ilgili bölgesel, şebeke kaynaklı vakaların olduğunu dile getiren Bakan Koca, "Bir salgından söz edemeyiz. Salgın, ishal, kusma şikayetleri takip ediliyor." dedi.

Bakan Koca, halk sağlığı ekibinin analizlerine devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Aşılar

Aşılarda herhangi bir sorun olmadığını da dile getiren Bakan Koca, "Bizim teknoloji transferi ile yerlileştireceğimiz aşılardan biri kuduz aşısı. Diğer iki aşı da hepatit A ve su çiçeği. Hastalarımızda da artış yok." dedi.

E-reçete düzenlemesi

E-Reçete düzenlemesine ilişkin konuşan Koca, "TC vatandaşı olan hiçbir kimseye reçete yazımı söz konusu değil. Reçetenin anlaşılır olması için yapılmış bir düzenlemedir." dedi.

Türkiye'nin sağlık turizmi üssü olmaya doğru ilerlediğinden bahseden Bakan Koca, "Reçetenin anlaşılır olması için yapılan bir düzenlemedir. Yabancı olan hastanın kendi ülkesinde reçete anlaşılır olmasının sağlanması için yapılan bir durumdur. Hizmetimizi geniş tutmak açısından önem birileri bir yerlere çekmek istiyor." dedi.

Uzaktan rapor ve tetkik gösterilmesi

Telemedicine hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Özellikle online, uzaktan hastanın hastaneye gelmesini mümkün olduğunca azaltmak için yapılan; gerektiğinde uzaktan rapor ve tetkiklerini önceden talebi yaparak sonucu göstermek için hastaneye gelişi mümkün mertebe ortadan kaldırmak için çalışmayı planlıyoruz. Bunun yönetmeliği yayımlandı." ifadelerini kullandı.

Baskınların olacağını bilsinler

Merdiven altı yerlerdeki estetik operasyonlarla ilgili konuşan Koca, "Özel sektör başta olmak üzere bu tarz uygulamaların tepesinde olacağız. En ufak yanlışın, hizmetin doğru yapılamadığının ortaya konmasında affetmeyeceğiz. Yer yer baskınların olacağını bilsinler. Bunu asla affetmiyoruz." dedi.