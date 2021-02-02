Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Çavuşoğlu, KKTC Başbakanı Ersan Saner ile görüştü.

Gündemde, Ada'da barışa dair müzakereler için gayriresmi 5+1 formatında gerçekleştirilmesi planlanan Kıbrıs Konferansı vardı.

"Bizim teklifimiz üzerine 5+1 toplantısı için trafik hızlandı"

Konferans için mart ayını işaret eden Çavuşoğlu, "Bizim teklifimiz üzerine 5+1 toplantısı için trafik hızlandı. Genel Sekreterin böyle bir toplantıyı mart ayında gerçekleştirme arzusu var. Sonuçta zaman yaklaşıyor." dedi.

Konferansın Cenevre'de gerçekleştirilebileceğini dile getiren Çavuşoğlu, "KKTC'yi Türkiye'den ayrı görmüyoruz" dedi.

"Kıbrıslı kardeşlerimize gerekli aşıları gönderiyoruz"

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile de görüşen Çavuşoğlu, koronavirüs salgını sürecinde Türk halkının KKTC'ye olan desteğini vurguladı.

Çavuşoğlu, "Bir taraftan acil durum hastanesi diğer taraftan sizlerin aldığı tedbirlere desteğimiz devam ederken, aşılamayla birlikte Kıbrıslı kardeşlerimize gerekli aşıları gönderiyoruz." diye konuştu.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu ile de görüşen Çavuşoğlu, Ada'daki temaslarını yarın da sürdürecek.