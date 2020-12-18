KKTC’nin Türkiye’ye borcu ne kadar?

Kıbrıs Postası'ndan Vatan Mehmet'in haberine göre, Türkiye KKTC ilişkilerindeki “borç-alacak”la ilgili 2001 yılından itibaren düzenli yayınlanan raporların en sonu 2018 yılında yayınlanmıştı.

Bu veri büyükelçilik tarafından her yıl yayınlanan ekonomi durum raporlarında açıklanıyordu ancak bu rapor en son 2018 yılı sonunda kamuoyu ile paylaşıldı.

O tarihten itibaren yeni rapor yayınlanmıyor.

En son yayınlanan veriye göre 2017 sonu itibariyle KKTC’nin borcu 3 milyar 850 milyon dolar.

http://www.kei.gov.tr/ekonomi-durum-raporu/

“13. maaş için kaynak arayışımız var, bu sürüyor” diyen Dursun Oğuz, bugün BRT ekranlarında Türkiye Cumhuriyeti’ne “ne kadar borcumuz olduğunun” sorulması üzerine, “vallahi bilmiyorum. Bir ara bakın bakalım dedim ama…” diye yanıt vermişti.