KKTC'de yeni hükümet kuruldu

KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1 Kasım'da hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Sucuoğlu'na vermişti.

GÖREVİ SUCUOĞLU'NA VERMİŞTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hükümet kurmakla görevlendirdiği Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerle geçtiğimiz günlerde görüşmelere başladı.

UBP Genel Başkanı Sucuoğlu ve beraberindeki heyet, ilk ziyaretini Halkın Partisi'ne (HP) yaptı. Sucuoğlu, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ile görüşmüştü.

ERSAN SANER İSTİFA ETMİŞTİ

KKTC Başbakanı Ersan Saner 13 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Hükümet ortağı olan partilerin kendi içinde yaşadığı problemler ve tabi ki yine hükümeyte derken farklı partilerin hükümetteki değişik tavırları nedeniyle bu hükümetin daha fazla sürdürülebilmesinin mümkün olmadığını gözlemlediğimden Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı olarak az önce istifamı Sayın Cumhurbaşkanıma sunmuş bulunmaktayım" ifadelerini kullanmıştı.