AjansHaber.com.tr Gündem KKTC'de yakalanan FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi

KKTC'de yakalanan FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polisince yakalanan zanlı Türkiye'ye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle aranan A.Ö'nün, KKTC'de olduğu tespit edildi.

A.Ö, KKTC polisi tarafından 22 Mart'ta yakalandı.

İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca görevlendirilen özel bir ekip, A.Ö'yü bugün KKTC polisinden teslim alarak Türkiye'ye getirdi.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Türkiye'de
Ne öyle bir doktor var, ne de ölüm!
'Evimizi basıyorlar' yüz binler inandı
O görüntüleri çeken gazeteciye işkence
İhaleler CHP'li kurultay delegesine
Kilometre bazlı gizli zam tarifeleri
Çocuk parkına örgüt paçavrası döşemişlerdi