KKTC'de kazanan Ersin Tatar oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemi tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Ersin Tatar oyların yüzde 51,74'ünü alarak KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

KKTC yüksek seçim kurulu sonucu teyit etti.



🔹Ersin Tatar, resmi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeni Cumhurbaşkanı oldu. pic.twitter.com/7HXyAItZYp — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 18, 2020

Geçen hafta yapılan seçimin ilk turunda adaylar gerekli çoğunluğu sağlayamamıştı. İlk turda Başbakan Ersin Tatar yüzde 32,34 ile en yüksek oyu almış, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise yüzde 29,84 ile Tatar'ın ikinci turdaki rakibi olmuştu.