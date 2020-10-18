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KKTC'de kazanan Ersin Tatar oldu

KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar, cumhurbaşkanı seçildi. Tatar, oyların yüzde 51,74'ünü aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemi tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Ersin Tatar oyların yüzde 51,74'ünü alarak KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Geçen hafta yapılan seçimin ilk turunda adaylar gerekli çoğunluğu sağlayamamıştı. İlk turda Başbakan Ersin Tatar yüzde 32,34 ile en yüksek oyu almış, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise yüzde 29,84 ile Tatar'ın ikinci turdaki rakibi olmuştu.

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