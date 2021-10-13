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KKTC'de hükümet istifa etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, en kısa sürede hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunacağını söyledi.

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Saner, yaptığı yazılı açıklamada, “Meclis’teki nisap sorununun ve hükümet içinde ortaya çıkan bazı sorunların istifayı gündemine almasına neden olduğunu” bildirdi.

Saner, “Bu noktadan hareketle en kısa sürede Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ederek hükümetin istifasını kendilerine takdim edeceğim.” dedi.

UBP, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinin (YDP) üçlü koalisyonunun, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Halkın Partisinin (HP) “hükümet etme sorumluluğundan kaçmaları üzerine bir anlamda zorunlu olarak kurulduğunu” belirten Saner, iç ve dış siyasetteki tüm sorunlara rağmen koalisyon hükümetinin başarı ile görevini yerine getirdiğini belirtti.

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