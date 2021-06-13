KKTC'de 322 kilometrelik köy yolu Türkiye'nin desteğiyle yenileniyor

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisinden (KEİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin finansal desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğünce yürütülen ve KEİ'nin koordine ettiği projeyle KKTC'deki 322 kilometre köy yolu yenileniyor.

Projeyle köy yollarının güvenliği ve kalitesi artırılarak konforlu hale getirilecek.

Türkiye ile KKTC hükümetleri arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca köy yollarının bakım, onarım ve yenilenme çalışmalarına başlanması dolayısıyla KKTC Başbakanı Ersan Saner, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Köy Yolları Projesi Doğu Kısmının Ziyamet-Dipkarpaz ana yolunun Kaleburnu girişinden başlayan çalışmaları 9 Haziran'da yerinde incelemişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 11 Şubat'ta KKTC’yi ziyaretinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel arasında Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü imzalanmıştı.

Kırsal bölgeler arası ulaşım altyapısı geliştiriliyor

Protokol uyarınca KKTC'de kırsal bölgeler arası ulaşım altyapısının geliştirilmesi için Türkiye'nin katkılarıyla toplamda 322 kilometrelik kara yolunun bakım, onarım ve yenilenmesi öngörülüyor.

Özellikle Dipkarpaz ve Güney Mesarya bölgelerindeki yollar başta olmak üzere gelecek iki yılda 26 ayrı projeyle birçok bölgede köyler arası yolların bakım onarımı ile yenilenmesi yapılacak, bu sayede KKTC'deki kırsal kesim kaliteli ulaşım altyapısına kavuşacak.

Bakım, onarım ve yenilemesi yapılacak köy yolları

Protokole göre, öncelikli olarak Karpaz Yarımadası'nda Ziyamet’ten Kaleburnu'na, oradan Dipkarpaz’a uzanan güney hattı ve Dipkarpaz-Manastır Yolu yenilenecek.

Kapraz'da yenilenecek yollar arasında Kaleburnu-Sipahi, Ardahan-Mersinlik ve Topçuköy-Altınova da bulunuyor.

Güney Mesarya'da Ercan Havalimanı ile Güvercinlik arasında kalan bölgede birçok yol yeniden yapılacak. Bu kapsamda Ercan Havalimanı-Gaziköy-Paşaköy-Vadili-Akdoğan, Gaziköy-Dilekkaya-Yiğitler, Vadili-İnönü-İnönü Kavşağı bağlantısı, Türkmenköy-Dörtyol Kavşağı ve Çayönü-Güvercinlik yolları yenilenecek.

KKTC'nin doğusunda ise Ötüken-Kuzucuk-Sınırüstü, Kuzucuk-Boğaziçi güzergahları üzerine yeni yol inşa edilecek.

Orta Mesarya bölgesinde, Haspolat-Taşkent-Dikmen yolu yeniden yapılacak, Haspolat-Güngör ve Alayköy Ağıllar Kavşağı-Alayköy yolları yenilenecek.

Girne bölgesinde, Sadrazamköy-Kayalar-Geçitköy-Alsancak, Değirmenlik-Esentepe-Karaağaç ve Kozanköy-Hisarköy arasına, mevcut güzergahlar üzerine yeni yol inşa edilecek.

2 yıllık yol yenileme çalışmaları kapsamında Güzelyurt bölgesindeki Akçay-Bostancı-Taşpınar ile Cengiz Topel Hastanesinden Güzelyurt-Lefke Yoluna bağlanan güzergah yeniden yapılacak.

Yapımı Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğünce yürütülen ancak kamulaştırma problemleri sebebiyle yapımları kesintiye uğradıktan sonra yeniden başlayan toplam 59 kilometrelik bölünmüş yol projesi de tamamlanacak.

2021 yılı Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC hükümetleri arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca Türkiye, KKTC'deki ulaştırma sektöründe proje ve faaliyetler için toplam 460 milyon 150 bin lira kaynak ayırdı. Bu kapsamda, KKTC Karayolları Master Plan Uygulama Projesi için 432 milyon 150 bin lira ve 2021 yılı ulaştırma sektörü faaliyetleri için de 28 milyon lira ayrıldı.