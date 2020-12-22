AjansHaber.com.tr Dünya KKTC Sahil Güvenlik göçmen bebeği ölümden kurtardı

KKTC Sahil Güvenlik ekipleri göçmen bebeği ölümden kurtardı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akdeniz sularında hipotermi geçiren yabancı uyruklu 1 yaşındaki bebeği kurtardı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 19 Aralık'ta düzensiz göçmen operasyonu düzenledi. 11 düzensiz göçmen yakalandı. Akdeniz sularında hiportermi geçiren Suriye uyruklu 1 yaşındaki bebek de KKTC Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hayati tehlikeyi atlattı

Rahaf Karim isimli bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen diğer düzensiz göçmenler ise konaklama yerlerine yerleştirildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Belçika'da Azerbaycan ve Türkiye karşıtı karar
"Türkiye bölgesel bir güç haline geldi"
Dr. Willy Gross'tan Türkiye'ye Kovid-19 övgüsü
Paşinyan arada kaldı!
Trump'ın Twitter hesabı hacklendi
ABD'de 2020'de 117 gazeteci gözaltına alındı
Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda