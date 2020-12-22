KKTC Sahil Güvenlik ekipleri göçmen bebeği ölümden kurtardı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 19 Aralık'ta düzensiz göçmen operasyonu düzenledi. 11 düzensiz göçmen yakalandı. Akdeniz sularında hiportermi geçiren Suriye uyruklu 1 yaşındaki bebek de KKTC Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hayati tehlikeyi atlattı

Rahaf Karim isimli bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen diğer düzensiz göçmenler ise konaklama yerlerine yerleştirildi.