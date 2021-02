KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan önemli açıklamalar: Federasyon tuzağına düşmeyeceğiz

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk basını ile bir araya geldi. Ersin Tatar, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy, NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe ve CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova ile KKTC Dış Basın Birliği Başkanı Raşid Reşat'ın koordinasyonunda bir Zoom toplantısı yaptı.

İşte toplantıdan başlıklar:

Türkiye ve İngiltere Dışişleri bakanları ile görüştünüz. Biliyoruz ki KKTC ve Türkiye mart ayında yapılması planlanan BM nezdindeki garantörler toplantısına iki egemen devlet formülü ile gidecek. İngiltere Dışişleri Bakanı bu konuya nasıl yaklaşıyor Brexit sonrası İngiltere Kıbrıs sorununda daha esnek bir yaklaşım sergiler mi izleniminiz nedir?

"Hiçbir şey eskisi gibi değil İngiltere'de de farkında Crant Montana'da gördük çözüm çıkmadı. AB bu meselede doğrudan taraf, İngiltere'nin ise pozisyonu farklı aldığım izlenim bu. Bana Türkiye ile de iyi ilişkileri olduğunu vurguladı ve bir anlaşma için her iki tarafın da onay vermesi gerektiğini söyledi. Bizim pozisyonumuz açık ve net, bugün Kıbrıs gerçeğinde iki ayrı devlet vardır. Türkiye bugüne kadar KKTC'nin gelişmesi için çok yardım etti. Bu saatten sonra onlara yama olma noktasında böyle bir aşağılanmayı kabul etmeyiz. Benim için bu aşağılanma olur. Dolayısıyla adaya huzur getirecek formül olursa anlaşma yapılmalı zorla yapılacak bir anlaşma başka kavgalara neden olur. Günün sonunda İngiliz bakanın dediği "Bir anlaşma olması için iki tarafın da kabul etmesi lazım" ama Rum tarafı bizi tanımıyor taleplerimizi kabul etmiyor. Bizim talebimiz egemenliğimizin ve ayrı bir devlet olduğumuzun kabul edilmesidir.

Mart ayındaki toplantı New York veya Cenevre'de her nerede olursa biz gideceğiz taleplerimizi önerilerimizi anlatacağız. Eskiden hep federasyon konuşulurdu Rum tarafında basında da görüyoruz bizim önerimiz tartışılıyor. Anastasiyadis bunu kabul etti mi ne değişir ne değişmez tartışıyorlar. Herkes bu iki egemen devletli çözümü konuşuyor. Maraş'ın açılması da ezberleri bozmuştur. Kıbrıs eski Kıbrıs değil enerji kaynakları ile Türkiye'nin imkanları ile artık her şey değişmiştir. Bir anlaşma olmazsa KKTC var ve yoluna devam eder, o zaman bazı devletler tarafından tanınması gündeme gelecektir."

Maraş açıldıktan sonra ne değişti. Hava ve ticaret ambargosunun kalkacağı taahhüdü vardı gelişme var mı?

"Maalesef bunlar mahcup da olmuyorlar verdikleri sözlerin yerine getirilmediğini gündeme getirdiğimizde es geçiyorlar. Pandemiden önce çok iyi noktalara getiriyorduk. Türkiye'den adaya su getirilmesi öyle bir moral kaynağı ve itici güç ki anlatamam. Otel yatırımları ile KKTC cazibe merkezi olma noktasında. Maraş'ın açılması ile bir marka daha kazandırıldı. Pandemiye rağmen 3-4 ayda 100 binden fazla insan ziyaret etti. Dolayısıyla KKTC turizmine bir potansiyel daha eklendi.

Üniversitelerimizde okuyan 100 bin öğrenci var ve inşaat sektörü canlı. Dünyanın her yerinden İskandinavya, İsviçre orta Avrupa'dan gelip burada mülk alanlar kiraya verenler var. Her açıdan KKTC dünya ile münasebetinde eskisinden iyi noktada. Bir devletin bütün alt yapısı burada var. Rumların nüfusu bizden birkaç yüz bin fazla olabilir ama benim 300 binden fazla vatandaşım İngiltere'de bir o kadarı da Türkiye'de var. Avusturalya'da, Kanada'da var. Yani milyondan fazla Kıbrıs Türkü var. Biz de halkız ve bundan taviz vermeyeceğiz ve bunun arkasında Türkiye desteği var. Bu müşterek bir davadır. KKTC'yi korumak lazım Doğu Akdeniz'de bir kale konumunda. Türkiye'nin güvenliği için önemli. İngiliz Dışişleri Bakanı da kabul ediyor ki anlaşma olmazsa Rumlar da kaybedecek ekonomileri sıkışacak."

Bir anlaşma olursa ne bekleniyor? Ve Azerbaycan görüşmeleriniz nasıl geçti?

"İki devletli çözüm önerimizi dile getirmek için fırsat veriliyor. Pozisyonumuz güçlü çünkü Türkiye arkamızda. Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye Cumhuriyeti yüzde yüz fikir birliği içinde yıllardan sonra ilk defa bu kadar birebir fikir birliği var. Yeni bir sayfaya tamamen ret zihniyeti de yok. Hiçbir güç Türkiye'nin buradan çıkmasına yetmez herkes bunu farkında.

Federasyonun altında yatan tuzak zayıf tarafı zaman içinde kendine yamalama. Yani güçlü olanın hakimiyetinin kuzeye yayılması ve Türkiye AB üyesi de olmadığı için bir süre sonra adadan gidecek diye bakıyorlar. 10 sene idare edip sonra Türkiye'nin burada ne işi var diyecekler. Amaçları Türkiye'nin buradaki etkinliğini azaltmak. Rumların hegamonyasında bir adaya dönüştürmek. Kamuoyu anketlerinde de Kıbrıs Türk Halkı seçimde bir kısmı Akıncı'ya oy verse de Türkiye'nin buradaki varlığını istiyor. Yüzde 80'ni onay veriyor."

Biden yönetiminin Doğu Akdeniz politikası merak ediliyor. Doğu Akdeniz gaz fonuna başvurdu bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni ABD yönetiminden beklenti nedir?

"Sıkıntımız var Biden'ın pozisyonu belli. Yunan lobisi var onun etkisinde Sayın Çavuşoğlu ile de konuştum umarız ki iş ciddiye bindiğinde herkes gerçekçi olur. Burada sağlanacak barış ABD'nin de işine gelir. Adil kalıcı sürdürülebilir çözüm istediklerini söylüyorlar ama bakışları Yunanistan yanlısı oluyor. Federasyon sürecini destekleyebilirler ama sonuçta Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler önemli olacak. Türkiye'nin Rusya ile ilişkisinden rahatsızlar hem ABD hem İngiltere. Bunu takdir edecek olan Türkiye'dir. Türkiye egemen bir devlettir.

Güney Kıbrıs'ın da Rusya ile işbirlikleri var Ortodoks Hıristiyan hepsi. Rusların güneye yatırımlar var ABD ondan da rahatsız. Petrol/gaz meselesinde biz Türkiye ile birlikte hareket ediyoruz. Rumların ne kadar hakkı varsa Türklerin de var. Bir konferans olacaksa iki tarafa da olacak."

2 devetin bir araya gelmesinin temel parametreleri nelerdir? Bu sağlanırsa Rum tarafının gündeme getirdiği garantörlük meselesi tartışmaya açılabilir mi? Yani iki ayrı devlette garantörlüğe ihtiyaç olacak mı?

"Rumlar'da kin nefret çok Türkiye çekilirse ne yapacağı beli olmaz. Sen güçlüysen adım atamaz Türk ordusu burada barışı koruyor. 1974'den beri tek damla kan dökülmedi. Türk askeri olmasa bunlar rahat durmayacak. Türk ordusunun buradaki varlığı barışın teminatıdır. AB'nin güvenlik mekanizmaları var deniyor buna kim inanır Bosna'da kimse kılını kıpırdatmadı. Burada zaten iki devlet var ve bunlar kökleşti. Bu iki devleti birleştirerek federasyona dönüştürmek mümkün değildir. Anlaşmadan Rum da kazanır Türkiye ile kavga onları da olumsuz etkiliyor."

Konfederasyona doğru gider mi?

"Resmi müzakerelere geçilirse, kendi egemenliğimizin kabulünü istiyoruz o olursa değerlendiririz ama şimdi adını koymak istemiyoruz. Önceliğimiz Kıbrıs Türkü'nün varlığının ilelebet sürmesi için gerekli teminatlar lazım."

Türkiye'deki kamuoyuna iyi anlatmamız lazım diyorsunuz peki ya KKTC'de durum ne?

"Muhaliflerimiz var ama bizim gibi düşünenlerin sayısı fazla pandeminin olumsuz etkileri var hayat standartını artırmamız gençliği yanımızda tutmak açısından önemli pandemi nedeni ile bunu sağlamakta zorlanıyoruz Tam kapanmaya gittik bu bizim ekonomimiz için iyi değil buranın ekonomisi turizme yabancı öğrencilere dayalı dışa açılmamız lazım. Bu açıdan aşı önemli bir umut şu ana kadar Türkiye'den 40 bin AB'den 4 bin 500 aşı geldi. 500 bin aşıya ihtiyacımız var ki 250 bin vatandaşımızı aşılarsak dışa açılma başlar. Benim politikam Türkiye üzerinden gelmesi onun onayladığı aşıyı halkıma yaparım

Türkiye bu süreci iyi yönetiyor." Tatar, KKTC'de mutasyonlu virüsün görüldüğü bilgisini de paylaştı.