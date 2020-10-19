KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a bakanlardan ve siyasilerden kutlama mesajları

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Tatar'ı tebrik ederek ve görevinde başarılar dileyerek, "Türkiye her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir. KKTC ve Kıbrıs Türk'ü için hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Tatar'ı tebrik ettiğini belirterek, "Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun." mesajını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyor, daha güçlü bir KKTC’nin inşaası yolunda yeni görevinde başarılar diliyorum. Seçim sonuçları, Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da twitter hesabından yayımladığı mesajında KKTC Başbakanı Tatar'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçildiğini belirterek, "Kendisini şimdiden kutluyor ve başarılar diliyorum. Kıbrıs Türkleri ve hepimiz için hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı gönülden kutluyor, başarılar diliyorum. KKTC ve Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olsun."

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Tatar'ı kutlayarak, şunları kaydetti:

"KKTC ile birlikte yeni bir geleceğe. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı canı yürekten tebrik ediyor, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde her zaman destekçisi olacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilen seçimler sonucunda KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının başta Kıbrıslı kardeşlerimiz ve ülkemiz olmak üzere coğrafyamızın tamamına hayırlar getirmesini temenni ediyorum." mesajını paylaştı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise Tatar'ın seçilmesi dolayısıyla yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün gerçekleştirilen seçimlerde KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı olarak seçilmenizden dolayı sizi kutluyorum. KKTC'nin uluslararası camiada da tanınması konusundaki kararlılığınız, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkıyla gönül gönüle, omuz omuza bir süreci başarıyla yöneteceğinize olan inancımı ifade ederken yeni dönemde çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar diliyorum. Yaşasın KKTC ve Türkiye halklarının kardeşliği."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak Kıbrıs halkının tercih ve onayıyla Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar Beyefendi'yi en kalbi duygularımla tebrik ediyor, kendisine bu çok önemli görevde başarılar diliyor, şehit kanları ile sulanmış Kıbrısımıza en hayırlı hizmetleri yapmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."