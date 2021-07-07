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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: İki devlet politikasından taviz veremeyiz

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar "Rum-Yunan ikilisiyle hareket ediyorlar. İki devlet politikasından taviz veremeyiz. Kıbrıs'ta 1963'ten beri devletimiz vardır. Kıbrıs'ta Türk devleti ilelebet yaşayacak" ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

AB'YE TEK DEVLET TEPKİSİ
Rum-Yunan ikilisiyle hareket ediyorlar. İki devlet politikasından taviz veremeyiz.
Kıbrıs'ta 1963'ten beri devletimiz vardır. Kıbrıs'ta Türk devleti ilelebet yaşayacak.

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