Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli açıldı!

Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bir zamanlar inşa ettiğimiz yolları gösterip 'buraya uçak mı indireceksiniz?' diyorlardı. Açtığımız tünellere bakıp 'buraları patates, soğan deposu mu yapacaksınız?' diye alay ediyorlardı. Bir zamanlar kurduğumuz köprüleri gösterip 'buradan koyun sürüleri mi geçireceksiniz?' diye dalga geçiyorlardı" hatırlatmasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli Açılış Törenine canlı bağlantı ile katıldı. Konuşmasında "Sadece insan ve yüklerin değil yollardan geleceğimizin de geçtiğine inanıyoruz" diyen Erdoğan, "Ülkemiz küresel, siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinde dünyanın en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden olmaya doğru ilerliyor. Eskiden sanayi ve ticaret belli bölgelere yoğunlaşmıştı. Ülkemizin 81 vilayetinin tamamının bu potansiyelden yararlanabileceği hale geldik" dedi. Hayata geçirilen projelere yapılan eleştirilere vurgu yapan Erdoğan, "Bir zamanlar inşa ettiğimiz yolları gösterip 'buraya uçak mı indireceksiniz?' diyorlardı. Açtığımız tünellere bakıp 'buraları patates, soğan deposu mu yapacaksınız?' diye alay ediyorlardı. Bir zamanlar kurduğumuz köprüleri gösterip 'buradan koyun sürüleri mi geçireceksiniz?' diye dalga geçiyorlardı." hatırlatmasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

EKONOMİYE 7,5 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAK

Çerkeş Tüneli’nin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tünelin bulunduğu yer yüksek rakımlı olmasından dolayı ulaşımda sıkıntı yaşanan bir yerdir. Bu proje mevcut güzergahı 2,4 kilometre kısaltarak, vakitten ve akaryakıttan yılda yaklaşık 7,5 milyon lira tasarruf sağlayacaktır. Son 18 yılda ülkemizde karasından havasına, demirinden denizine kadar tüm ulaşım hatlarında adeta bir seferberlik başlattık. Eskiden sadece güneş, deniz, kum üçgenine sıkışmış turizmimiz, yaygınlaşan ve standartları yükselen yollarımız sayesinde Anadolu'nun dört bir yanına doğru genişlemektedir.

81 İLİMİZ TAMAMI BU POTANSİYELDEN FAYDALANIYOR

Havalimanlarımızdan, hızlı trenlerimize kadar bu derece etkin kullanılması karayolu ağımızın yaygın kullanılmasının sonucudur. İnsani gelişmişlik, ekonomi açısından geleceğimize çok daha güvenle bakabiliyoruz. Ülkemiz küresel, siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinde dünyanın en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden olmaya doğru ilerliyor. Eskiden sanayi ve ticaret belli bölgelere yoğunlaşmıştı. Ülkemizin 81 vilayetinin tamamının bu potansiyelden yararlanabileceği hale geldik.

'BURADAN KOYUN SÜRÜLERİ Mİ GEÇİRECEKSİNİZ' DİYORLARDI

Bir zamanlar inşa ettiğimiz yolları gösterip 'buraya uçak mı indireceksiniz?' diyorlardı. Açtığımız tünellere bakıp 'buraları patates, soğan deposu mu yapacaksınız?' diye alay ediyorlardı. Bir zamanlar kurduğumuz köprüleri gösterip 'buradan koyun sürüleri mi geçireceksiniz?' diye dalga geçiyorlardı. Fakat bu eserler tamamlanıp hizmete açıldığında ilk ve en çok böyle diyenlerin oralardan istifade ettiklerini gördük. Biz yatırımlarımızı planlarken ve icra ederken sadece ve sadece milletimize baktık. Milletimizin neye ihtiyacı olduğuna, ne istediğine, neye layık olduğuna bakarak eserlerimizi birer birer ülkemize kazandırdık.

MENDERES, ÖZAL, DEMİREL VE ERBAKAN HATIRLATMASI

Yaptığımız yollardan sadece insanların ve yüklerin değil, aynı zamanda geleceğimizin de geçtiğine inanıyoruz. Tıpkı geçmişte rahmetli Menderes'e, rahmetli Demirel'e, rahmetli Özal'a, bugün 10. vefat yıl dönümü olan rahmetli Erbakan Hocamıza yaptıkları gibi bizi de bu tür seviyesiz tacizlerle yolumuzdan çevirebileceklerini sandılar. Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası söz konusu olduğunda gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz.

BU MÜCADELEDEN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ

Tarımda suya kavuşturarak verimini artırdığımız her karış toprağımızda boy veren ürünlerin aynı zamanda kendi kendimize yeterliliğimizin sembolü olduğunu biliyoruz. Kalbi mühürlü, gözü kapalı, kulağı tıkalı, dili lal olanlara ne eser ne hizmet anlatabilirsiniz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bugüne kadar girdiğimiz her mücadeleden olduğu gibi şu anda yürüttüğümüz tarihi mücadeleden de zaferle çıkacağız. Her kim bölgemizde yürüttüğümüz mücadeleyi sıradan bir taktik oyun olarak değerlendiriyorsa bilin ki sadece ülkemizin değil, dünyanın gerçeklerinden de habersizdir. Her kim yaptığımız okulları, hastaneleri, barajları herhangi bir inşaat projesi olarak görüyorsa bilin ki Türkiye'nin vizyonundan, hedeflerinden de nasibini almamıştır.

KIZILCAHAMAM TÜNELİ

Ankara’nın kuzeye açılan kapısı olan Kızılcahamam’da büyük yatırım bugün devreye alınıyor. Zorlu kış şartların olduğu, yük ve yolcu taşımacılığının yoğun olarak gerçekleştiği aksta bulunan Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli’yle standart üstü seyahat gerçekleştiriliyor.

Güzergahı ile 2,4 kilometre kısalan yol ile trafik akışı güvenli ve konforlu hale getirildi. İnşa edilen Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli’yle ekonomik kazanımlar elde edilirken turistik ve kültürel anlamda da bölgeye katkı sağlanması hedefleniyor.

3.6 kilometre yol uzunluğu 2071 metre tünel uzunluğu ile zamandan 6.1 milyon lira, akaryakıttan 1.3 milyon lira ve toplamda 7.4 milyon lira tasarruf sağlanması hedefleniyor.