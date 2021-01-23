Kızılay, depremzede çocukların yüzünü güldürdü

Kızılay gönüllüleri, konteyner kentlerde bir araya geldikleri depremzede çocuklara çeşitli gösteriler sundu ve onların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Salgın tedbirleri kapsamında önlemlerin alındığı etkinliklere katılan çocuklara hediye paketi de verildi.

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ilk gününden bugüne kadar hep depremzedelerin yanında olduklarını belirtti.

Depremin birinci yılına girerken yine depremzede çocukların yanında olduklarını ifade eden Kızılkaya, konteyner kentlerde yaşadıkları süre içinde bütün bireylerin yanında olacaklarına vurgu yaptı.

Kızılkaya, 24 Ocak depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.