Kızılay Başkanı Kınık'tan Karamollaoğlu'na yanıt!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kızılay'a artık yardım yapmayacağını belirterek, "Ben bundan sonra Kızılay’a hiçbir surette ne yardım ederim ne de yardım edilmesini teşvik ederim. Bu mantığa ben güvenmem. Kan bile vermem. Hastaneye gider veririm ama oraya vermem" dedi.

Kızılay Başkanı Kınık'tan cevap

Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise Karamollaoğlu'na, "Ama Kızılay her yıl 2.5 milyon sorumluk bilinci olan, insaniyetperver ve iyi kalpli bağışçısından aldığı kanları kim olduğuna bakmaksızın Türkiye’nin her noktasındaki ihtiyacı olan herkese ulaştırır. Allah muhtaç etmesin, sağlık ve sıhhatli günler versin herkese, ama ihtiyaç halinde biz hazırız. 155 yıldır olduğu gibi." yanıtını verdi.