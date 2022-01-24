Kitaba yüzde 30 zam yolda

Türkiye'deki döviz kurundaki dalgalanma, yayıncılık sektörünü de olumsuz etkiledi.

Kağıtta yüzde 95 dışa bağımlı olan Türkiye’de matbaa malzemelerinden taşımaya kadar her alanda yüzde 250’yi aşan maliyetler nedeniyle zor durumda olduklarını belirten sektör temsilcileri yılbaşından sonra gelen elektrik, doğalgaz, vergi ve akaryakıt zamlarının ardından yeni basılacak kitaplara yeniden en az yüzde 30 zam yapılacağını belirtti.

Sektör temsilcileri, 2022 yılında kitap sayılarındaki azalmanın devam edeceğini, martta iflas tehlikesi yaşandığını, hatta sektörde 80 bini bulan istihdamın da risk altında olduğunu söylüyor.

"Türkiye’nin kağıt endüstrisini tekrar kurması gerek"

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre, 30 TL etiketli bir kitaba artık 50 TL fiyat koymak zorunda kaldıklarını söyleyen Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, “Fiyatları yeniden en az yüzde 30 artırmak zorundayız. Yılbaşında kargocular yüzde 30 zam yaptı ki devamı da gelecektir. Eskiden vadeli olarak aldığımız kağıtları satıcılar vadeli satmıyor. Artık satışından emin olunamayan kitaplar basılmıyor. Yeni kitaplar da çok azaldı bu yüzden” dedi.