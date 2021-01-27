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Kısıtlamalar kalkacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kısıtlamalar kalkacak mı?" sorusuna, "Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız" ifadesinde bulundu.

Başkan Erdoğan, TBMM'de yaptığı grup konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili kabine toplantısını işaret ederek, "Kabine toplantısından sonra varsa böyle bir durum açıklarız" ifadesini kullandı.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Böylece Cumhurbaşkanı Kabine toplantısında bu konunun ele alınacağının sinyalini vermiş oldu. Tüm gözlerin çevrildiği Kabine toplantısı ise 28 Ocak Perşembe günü yapılacak.

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