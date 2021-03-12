Kısıtlamalar geri mi geliyor? Başkan Erdoğan: Şartları zorlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, herkesin merakla cevabını beklediği, "Yeniden kapanma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

"KARARLARIMIZIN ARKASINDAYIZ"

Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde hareket ettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz tüm şartları zorlamak suretiyle mümkün olduğunda restoran, kafe gibi açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, aldığımız kararların arkasında durmaya çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

"MUTASYONUN İNİŞLİ ÇIKIŞLI GÖRÜNTÜLERİ ZORLUYOR"

Koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklamasına devam eden Erdoğan, "Netice almakta zorlanıyorsak tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle süreci devam ettireceğiz. Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor" dedi.

"MISIR HALKINI YUNANİSTAN'IN YANINA YERLEŞTİRMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Mısır ile diplomatik temasların başlamasını da değerlendiren Erdoğan, "Gönlümüz ister ki Mısır'la olan süreci güçlü devam ettirelim. Yapılan görüşmeler netice verici olduktan sonra biz bunu ileri kademelere taşırız. Çünkü Mısır halkı ile Türk milletinin ayrı olması söz konusu değil. Mısır halkını Yunanistan halkının yanına yerleştirmek mümkün değil" ifadelerine yer verdi.

"ÇİN'DEN 50 MİLYON DAHA AŞI ALABİLİRİZ"

Aşı konusunda Çin ile anlaşmamız olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aldığımız ve alacağımız aşılar devam ediyor. Almanya ile anlaşmamız da devam ediyor. Rusya ile anlaşmamız var. Görüşmelerimiz Sağlık bakanlıkları arasında devam ediyor. Çin'den den ikinci paketin gelmesi söz konusu olabilir. Mutabık olursak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz" şeklinde konuştu.

"SUUDİ ARABİSTANLI YETKİLİLERLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Suudi Arabistan ile ilişkilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Olması gereken yerde görmek isteriz. Hatta daha ileri gidiyorum. Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la ortak tatbikata girmesi bile bizi üzmüştür. Suudi Arabistan'ı böyle bir karar sürecinde görmek istemezdik. Suudi Arabistanlı yetkilerle görüşeceğiz, bu böyle olmamalıdır diye düşünüyoruz" dedi.