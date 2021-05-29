AjansHaber.com.tr Ekonomi Ödemeler 4 Haziran'da yapılacak

Kısa çalışma ve işsizlik maaşı 4 Haziran'da hesaplarda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayı Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini 4 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak” açıklamasını yaptı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türk şirketten dev satın alma
Dünya devinden Türkiye kararı
Süveyş krizi Türkiye'ye yaradı
Keşfedilen petrol kuyuları hangi illerde?
"3 yeni kuyuda petrol keşfettik"
Ekonomik güven endeksi açıklandı
ATAK helikopterinde yurt dışına ilk satış!