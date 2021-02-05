Kısa çalışma ödenekleri bugün yatıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.

Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız." ifadesini kullandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA

Normal şartlar altında işsizlik ödeneği ya da iş kaybı tazminatı ile benzer bir niteliğe sahip olan kısa çalışma ödeneğinin, E-Devlet üzerinden “İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama” ekranı ile görüntülenebilmektedir.