Kırşehir'de Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! 35 yıl emek verdiğim CHP hakkımı yedi paramı istiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir ziyaretinde CHP'li olduğunun söyleyen bir vatandaşın tepkisi ile karşılaştı. Kılıçdaroğlu'na "Ben 35 yıldır CHP’nin çeşitli kademelerinde görevde bulundum. Benim kira paramı vermediler, 5 yıldır uğraşıyorum. Genel merkeze ulaşmak bankaya ulaşmaktan daha zor" diyen vatandaş, hakkının ödenmesini istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Kırşehir’de, CHP'li olduğunu söyleyen bir vatandaşın tepkisi ile karşılaştı.

"35 yıldır emek verdiğim parti hakkımı yedi"



Kırşehir'de, 5 yıldır CHP İl Başkanlığından alacağı olduğunu söyleyen CHP'li bir vatandaş, CHP Genel Merkezine ulaşamadığını söyleyerek Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünü kesti ve borcunun ödenmesini istedi. pic.twitter.com/v1qGzjGEAg — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 22, 2021

Kılıçdaroğlu'nun karşısında geçen vatandaş, 35 yıllık CHP’li olduğunu vurgulayarak “Ben 35 yıldır Cumhuriyet Halk Partiliyim. CHP’nin çeşitli kademelerinde görevde bulundum. 35 yıldır emek verdiğim parti benim hakkımı yedi. Benim kira paramı vermediler, 5 yıldır uğraşıyorum. Genel merkeze ulaşmak bankaya ulaşmaktan daha zor” dedi.

Bunun üzerine araya giren CHP Kırşehir il başkanı, vatandaşın haklı olduğunu ancak mahkeme yoluna gittiği için sürecin bu şekilde geliştiğini belirtti. Daha sonra Kılıçdaroğlu, gereğinin yapılmasını söyleyerek bölgeden ayrıldı.