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Kırmızı ve gri kategorideki teröristler öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı ve gri kategoride yer alan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

 

İçişleri Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda sözde Dersim Eyaleti TKP/ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri olan terörden arananlarda 10 milyona kadar ödülle KIRMIZI kategoride yer alan Nubar kod adlı Erol Volkan İldem olduğu, diğer teröristin ise 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ kategoride yer alan, Roza kod adlı Fadime Çakıl olduğu tespit edildi.

Ayrıca Hakkari Oğul kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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