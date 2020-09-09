Kırmızı ve gri kategorideki teröristler öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu'nda Kırmızı kategori, TKP/ML TİKKO siyasi komiseri Nubar kod Erol Volkan İldem ile Gri kategori, Roza kod Fadime Çakıl'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Yıldırım 4️⃣ Munzur-Kutu Operasyonu'nda dün Tunceli’de;

Kırmızı kategori, TKP/ML TİKKO siyasi komiseri Nubar kod Erol Volkan İldem;

Gri kategori, Roza kod Fadime Çakıl etkisiz.



Hakkari Oğul kırsalında 3️⃣ terörist ölü ele geçirildi.



Kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz @Jandarma 👏 — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 9, 2020

İçişleri Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda sözde Dersim Eyaleti TKP/ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri olan terörden arananlarda 10 milyona kadar ödülle KIRMIZI kategoride yer alan Nubar kod adlı Erol Volkan İldem olduğu, diğer teröristin ise 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ kategoride yer alan, Roza kod adlı Fadime Çakıl olduğu tespit edildi.

Ayrıca Hakkari Oğul kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.