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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı

İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda kırmızı bültenle arandığı belirtilen Tacikistanlı Soleh Solıkhov'un da yakalandığı öğrenildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik 10 ilçedeki 19 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında ülkesinin talebi üzerine kırmızı bültenle arandığı belirtilen Soleh Solıkhov'un da olduğu kaydedildi. Gözaltına alınan kişilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.

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