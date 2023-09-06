Kırklareli'nde selde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi!

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde yaşanan selde kayıp olarak aranan 3 kişiden 2’sinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükselirken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Son bulunan 2 kişinin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da sosyal medya hesabından açıkladığı doktor Selman Bağışlar ile eşi Mihriban Bağışlar olduğu belirtildi.

Karaloğlu: 500 yılda böyle büyük yağış olmadı

Bölgeye gelen İçişleri Bakanı Yardımcısı Münir Karaloğlu, selin etkili olduğu orman içinde 18 bungalov evin olduğunu, vatandaşların turistik amaçlı dinlenmek için o evlere geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kayıp durumda, onlara da hızlı bir şekilde ulaşabilmek için bütün ekiplerimizle sahadayız, çalışıyoruz. 500 yılda böyle büyük yağış olmadı. Şu anda sahada arkadaşlar. Başta AFAD, jandarma, sahil güvenlik, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, polis arama kurtarma, özel idare ve kara yolları ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü'nün ekipleri ve STK'lar olmak üzere sahada 590 personelle arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. 165 araç da bu arkadaşlarımıza destek veriyor" dedi.

"Orman enkazı kaldırılacak"

Bugün suların çekildiğini söyleyen Karaloğlu, "Çok sayıda orman envanteri var enkaz olarak. Selin etraftan koparıp getirdiği ve vadiye biriktirdiği orman envanteri. Bunu kaldırmak profesyonellik bir iş. Onun için Orman İşletme Müdürlüğümüzü ve bölgedeki orman şefliklerimizi harekete geçirdik." ifadelerinde bulundu.

Komandolar aramaya katılacak

Devlet birimlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da arama kurtarma çalışmalarına havadan ve karadan devam ettiğinin altını çizen Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda sahada 590 personelle arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor ve 165 araç da bu arkadaşlarımıza destek veriyor. Dün bölgede çok su vardı, dün çalışamadık. Dün AFAD Başkanımız ve Valimiz de araçla girdikleri bölgede tehlike atlattılar.

Bugün su çekildi. Şimdi bölgede geniş bir vadiyle karşı karşıyayız. Arama kurtarma yapan kişi sayısını arttırmak üzere Milli Savunma Bakanlığımızdan ilave destek istedik, 373 askeri personel de bölgeye intikal edecek, çoğunluğu komando olmak üzere. Onlar da arama kurtarma faaliyetlerinde inşallah bizlere yardımcı olacaklar."