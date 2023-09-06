Kırklareli'nde selde ölenlerin sayısı 3'e yükseldi!

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı.

Kırklareli'nin İğneada beldesindeKİ Sisli Vadi'de bulunan bungalov otellerin yer aldığı bölgede 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece sel sularına kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Bölgeye sevk edilen AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birliklerin kayıp 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler tesiste kalan bazı tatilcilerden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Bölgede ormanda mahsur kalan 2 kişi, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici de AFAD botuna binerek çalışmaları koordine etti.

AFAD Başkanı Okay Memiş de bölgeye geldi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede ekipler, biri kız çocuğu biri erkek yetişkin 2 kişiyi daha kurtardı. Arama çalışmaları havadan da yürütülüyor.

Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suların Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle trafiğe kapatılan yol kontrollü şekilde trafiğe açıldı.