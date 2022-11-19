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Kırklareli'nde 348 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 348 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesince il genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

105 personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, 25 metruk bina, 24 umuma açık yer ile terminallerde denetim yapıldı.

Kontrollerde 348 yabancı uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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