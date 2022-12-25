Kırıkkale'de tartıştığı arkadaşının evini kurşunladı!

Kırıkkale'de tartıştığı arkadaşının evine silahla ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, H.C.U. ve H.Ç. arasında kent merkezindeki bir mekanda oturdukları sırada tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından H.Ç, Sanayi Mahallesi'ndeki evine gitti. Bir süre sonra otomobille H.Ç'nin evine gelen H.C.U, arkadaşının evine silahla ateş etti.

Yanında getirdiği mermileri ve 2 şarjörün bulunduğu poşeti sokağa atıp kaçan şüpheli, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.