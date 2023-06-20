Kırıkkale'de direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
E.Ö.Ö. (23) idaresindeki 44 ABL 146 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 27. kilometresinde PTS direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki yolcu U.Ş. (37) yaralandı.
Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralılardan U.Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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