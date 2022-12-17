Kırıkkale'de cinayet şüphelisi tutuklandı!

Atatürk Bulvarı'ndaki bir iş yerinde H.A'yı (34) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.A. ile H.A. arasında dün Atatürk Bulvarı'ndaki bir iş yerinde çıkan tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda E.A, tabancayla H.A'ya ateş açmıştı.

Yaralanan H.A, kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, E.A. gözaltına alınmıştı.