Kırgızistan’dan uçakta rahatsızlanan bebeği kurtaran Türk vekile teşekkür

Mamıtov, yarın düzenlenecek anayasa referandumunu izlemek için ülkeye gelen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) heyetini kabul etti.

Heyete referanduma ilişkin bilgi veren Mamıtov, heyette yer alan Şeker'e ise bebeği kurtardığı için teşekkür etti.

Uçak Ankara'ya acil iniş yapmıştı

Şeker, 19 Mart'ta Bişkek-İstanbul seferini yapan THY'ye ait yolcu uçağında kalp krizi geçiren bebeğe müdahale ederek kalp masajı yapmıştı. Bebeğin tedavi edilmesi için uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil inmişti.

Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesinde tedavi edilen bebekte erken doğuma bağlı sağlık sorunları olduğu belirtilmişti.

Olay Kırgız medyası gündeminde

Aynı zamanda doktor olan Türk vekilin bu davranışı, Kırgız medyasında gündem olmuş ve sosyal medyada teşekkür paylaşımları yapılmıştı.