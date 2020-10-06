Kırgızistan'da seçimler iptal oldu

4 Ekim tarihinde gerçekleştirilen seçim sonrası 12 parti baraj altında kalırken, bu partilerin taraftarları ayaklandı. Göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmiş, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i de hapisten kaçırmıştı. Ülkede yaşanan iç karışıklığın ardından seçimlerin iptal edildiği açıklandı.

Kırgızistan'da gerçekleştirilen milletvekili seçimleri sonrası, 16 partinin katıldığı seçimlerde 12 parti yüzde 7'lik barajı aşamamıştı. Seçime katılımın yüzde 55 olduğu ülkede, 12 partinin taraftarları sokağa dökülerek protesto gösterilerine başladı.

Göstericiler ile polis arasında çatışma çıkarken, protesto sırasında polislere taş ve soplarla saldırıldı. Belediye araçlarını güvenlik güçlerinin üzerine süren protestocular, polislerin kaçmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na harekete geçti. Buradaki kapıyı kıran göstericiler, daha sonra sarayı ve içerisinde bulunan parlamentoyu ele geçirdi.