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Kırgızistan'da seçim tarihi belli oldu

Kırgızistan'da genel seçimin 20 Aralık'ta yenilenmesine karar verildiği duyuruldu.

Merkez Seçim Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, 120 sandalyeli meclisin üyelerinin belirleneceği seçimin 20 Aralık'ta tekrarlanması için seçim takvimi ve bütçesinin onaylandığı belirtildi.

Kırgızistan'da genel seçimin 20 Aralık'ta yenilenmesine karar verildiği duyuruldu. Merkez Seçim Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, 120 sandalyeli meclisin üyelerinin belirleneceği seçimin 20 Aralık'ta tekrarlanması için seçim takvimi ve bütçesinin onaylandığı belirtildi.

GÖSTERİLER SONUCUNDA İPTAL EDİLMİŞTİ

Ülkede 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçları, yüzde 7'lik seçim barajını geçemeyen 12 siyasi partinin destekçilerinin düzenlediği gösteriler sonucunda iptal edilmişti.

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