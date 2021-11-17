Kiralık katil tutup eski kocasını öldürtmek isteyen kadına şok

Michigan’da bir kadın eski kocasını kiralık katille öldürtmek isteyince başına iş açtı.

Amerika’nın Michigan eyaletinde yaşayan Wendy Lynn Wein isminde bir kadın, parasını çaldığı için eski kocasını öldürtmeye karar verdi. Kiralık katil arayışına giren kadın internette bu işi yaptığını düşündüğü Rent a Hitman (Bir kiralık katıl bul) isimli bir site buldu.

Sitenin bir parodi sitesini olduğunu anlamayan Wendy Lynn Wein talep oluşturdu.

Durumu farkeden bilişim suçları ekibi, Rockwood’da yaşayan 52 yaşındaki Wendy Lynn Wein’i gözaltına aldı.

Eyalet Polisi Teğmen Brian Oleksyk, “Birinin böyle bir web sitesinin var olduğunu düşüneceğine inanamıyorum” dedi.

Gözaltına alınan kadın, eski kocasının kendisinden 20.000 dolar çaldığını, intikam almak için bu yola başvurduğunu söyledi.