Kiralara tavan fiyat mı gelecek?

Kiralardaki artışlar ve ev sahiplerinin kiracıları çeşitli bahaneler ile evden çıkartmasını önlemek için hükümet harekete geçti.

''Kira artışına sınırlama gelecek mi'' sorusunun cevabı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın başlattığı kira artış oranları ve kiralama hükümleri ile ilgili yasal çalışma sonunda belli olacak."

Konuyla ilgili ilk toplantıysa bugün saat 19.00'da yapılacak.

NTV'nin haberine göre, kirada fahiş fiyatların önüne geçilebilmesi için Hollanda modelinin gündemde olduğu belirtiliyor.

Konut sıkıntısı nedeniyle hızla artan ev kiralarına müdahale eden Hollanda hükümeti, puanlama sistemiyle birlikte tavan fiyat uygulamasını geliştirmişti. Uygulama ile evin bulunduğu yer, büyüklüğü, oda sayısı gibi kriterlergöz önüne alınarak bir tavan fiyat belirleniyor. Evler için bu fiyatın üzerinde kira istenemiyor.