Kira zam oranları belli oldu

Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Aralık ayında enflasyon yıllık yüzde 14.60 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 12.28 rakamı ortaya çıktı.

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12.28 oldu.

İŞTE KİRALARA YAPILACAK ZAMLAR

OCAK AYI KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: 12.28

Aralık Ayı Kira Zammı Tutarı: 122.80 TL

ENFLASYONA GÖRE KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı. Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.

2020 ARALIK AYI KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: %12,04

Aralık Ayı Kira Zammı Tutarı: 120 TL

Aralık Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.120 TL