Kira ve gelir kaybı desteği başvuruları yeniden başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Bakan Pekcan, "Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.