Kira ve gelir kaybı desteği başvuruları yeniden başlıyor
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlara yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlanacağını duyurdu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.
E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK
Bakan Pekcan, "Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
(1/2) Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz.— Ruhsar Pekcan (@pekcan) January 26, 2021
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