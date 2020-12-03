Kimsesiz Afrikalı gencin cenazesine Türkler sahip çıktı

Almanya’da ölen ve sahipsiz olduğu için cenazesi günlerce morgda bekletilen ve yakılmak üzere olan Afrikalı Müslüman’ın cenazesine Türkler sahip çıktı. Aralarında Yozgatlı STK temsilcisi Alper Başkurt’un da yer aldığı Türk grup, cenazenin defnini dualarla gerçekleştirdi.

Almanya'nın Günzburg kentinde ölen ve sahipsiz olduğu için cenazesi günlerce morgda bekletilen Afrika'nın Fildişi Sahilleri'nden Hasan isimli gencin cenazesi yakılmaktan son anda Türkler tarafından kurtarıldı.

Almanya'nın Günzburg kentinde yaşamını kaybeden Lassina Konate (Hasan)' ın cenazesi, Almanya'da yakınları olmadığı için ve ülkesine nakli de ailesinin imkânlarını aştığı dolayısıyla haftalardır Günzburg hastanesi morgunda bekliyordu. Afrika, Fil Dişi Sahilleri'nden gencin cenazesi son çare olarak yakılacaktı. Ancak Müslüman olduğu bilinen genç için, hastane yetkilileri tarafından son kez DİTİB Günzburg camisine haber verildi.

Günzburg Camii Dernek Başkanı Yılmaz Kum, Ulm DİTİB Camii başkanı Hasan Yıldız ve Almanya Yozgat Dernekleri Federasyonu (AYDER) Genel Başkanı Alper Başkurt bu konuyla ilgilenerek defin için merhum Hasan'ın ailesine ulaştı cenazenin Günzburg'a defnedilmesi gerektiği bilgisi verildi.

"EĞER BİR YERDE TÜRKLER VARSA İÇİMİZ RAHAT"

Süreci takip eden Hasan'ın Afrika'daki köyünün imamının söylediği sözler ise çok etkileyiciydi.

İmam, Türkler'in cenazeyi sahiplenmesinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Eğer Türkler varsa içimiz rahat, onlar gerekeni en iyi şekilde yapar."

ALMANYA'DAKİ YOZGATLILAR'IN HASSASİYETİ

Yıkanmasından defnedilmesine kadar, cenazeyi sahiplenen Türk'lerden biri olan Almanya Yozgat Dernek Federasyonu Temsilcisi (AYDER) Federasyonu başkanı Alper Başkurt, şunları söyledi: "Annemi bir kaç hafta önce kaybettim. Pandemi dolayısıyla öz annemin cenazesinde memleketim Yozgat'ta bulunamadım ama bakın Allah'ın işine ki daha önce yüzünü bile görmediğim, kıtalar ötesindeki bir annenin evladını yıkayıp gömmek bize nasip oldu. Ben annemin cenazesini göremedim, bir anne de oğlunun cenazesini göremedi. Allah rahmet eylesin Hasan. Allah razı olsun Hasan'ı garip koymayanlar."

"SADECE YOZGAT'IN DEĞİL VİCDAN VE MERHAMETİN TEMSİLCİYİZ"

Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Veysel Filiz de açıklamasında, "Gencimize Allah'tan rahmet diliyorum. Avrupa Yozgatlılar Federasyonu hemşericilik yapan bir federasyon değildir. Köklerini Bozok köylerinden alan bir inanç medeniyetinin Avrupa'daki vicdan ve merhamet temsilcisidir. Biz yine aynı inanç ve merhamet ile dinimizin ve medeniyetimizin temsilcisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.