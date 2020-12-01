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Kimlik, ehliyet ve pasaportlarda yeni dönem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 2018’den itibaren sürücü belgesi ve pasaport işlemlerini de nüfus müdürlüklerine devrettik ve kimlik kartıyla birlikte üç belgeyi, aynı bilgilerle ve aynı yerden, tek başvuruda vermeye imkan sağlayan 3’ü bir yerde projesini başlattık.

Soylu, "Halihazırda müracaattan itibaren büyükşehirlerde 1+1 günde, diğer illerde 1+3 günde teslimat yapabiliyoruz. 2 Nisan 2018 tarihinden bugüne kadar 10 milyon adet sürücü belgesi ve 4 milyon adet pasaport düzenledik."

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