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Kim Jong-Un'dan orduya çağrı!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ordusuna olası gerçek bir savaş için çağrıda bulunarak tatbikatları yoğunlaştırılmasını istedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ordusuna olası gerçek bir savaş için çağrıda bulundurarak tatbikatları yoğunlaştırılmasını istedi.

Kim Jong-un ordu komutanlarıyla birlikte Hwasong'da tatbikatı izledi. Olası gerçek bir savaş için tatbikatların arttırılması çağrısında bulunduktan sonra 6 kısa menzilli füze fırlatıldığı bildirildi.

KCNA'nın haberinde, tatbikatın senaryosunun batı cephesi yönündeki bir düşman havaalanını vurmak olduğu belirtildi.

Kim Jong-un tatbikat sırasında topçu birliklerine iki görev için hazırlanmaları gerektiğini bildirdi. İlki savaştan caydırmak, ikincisi ise gerçek savaş similasyon tatbikatının yoğunlaştırılmasıyla savaşta sorumluluk almak olduğu söylendi.

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