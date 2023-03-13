Kim Jong-Un'dan orduya çağrı!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ordusuna olası gerçek bir savaş için çağrıda bulundurarak tatbikatları yoğunlaştırılmasını istedi.

Kim Jong-un ordu komutanlarıyla birlikte Hwasong'da tatbikatı izledi. Olası gerçek bir savaş için tatbikatların arttırılması çağrısında bulunduktan sonra 6 kısa menzilli füze fırlatıldığı bildirildi.

KCNA'nın haberinde, tatbikatın senaryosunun batı cephesi yönündeki bir düşman havaalanını vurmak olduğu belirtildi.

Kim Jong-un tatbikat sırasında topçu birliklerine iki görev için hazırlanmaları gerektiğini bildirdi. İlki savaştan caydırmak, ikincisi ise gerçek savaş similasyon tatbikatının yoğunlaştırılmasıyla savaşta sorumluluk almak olduğu söylendi.