Kılıçdaroğlu'nun kardeşi: "Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır"

Alaattin Çakıcı'nın mafya babası olmadığını söyleyen Celal Kılıçdaroğlu, "Benim gibi Çakıcı'nın yanında dimdik durmalıdır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, ağabeyi ile Alaattin Çakıcı arasında yaşanan tehdit polemiğine ilişkin bir video yayınladı.

"ALAATTİN ÇAKICI MAFYA BABASI DEĞİLDİR"

Celal Kılıçdaroğlu, videoda, "Alaattin Çakıcı mafya babası değildir. Ağabeyim Kemal Kılıçdaroğlu konuyu yanlış anlamıştır. Ağabeyim bir piyondur. Alaattin Çakıcı ile PKK ve teröristlere karşı dik duran bir devlet adamıdır. Ağabeyim tecavüzcü Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Akif Hamzaçebi, Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile diyaloğunu kesmelidir. Benim gibi Alaattin Çakıcı'nın yanında dimdik durmalıdır. Ağabeyim Kemal Kıılıçdaroğlu, PKK'lı olanları ve HDP'yi CHP'den tasfiye etmelidir. Aksi halde ağabeyime devlete karşı geldiği için ceza kesilecektir.

"AĞABEYİMİN AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİLDİR"

Ağabeyimin akli dengesi yerinde değildir. Bir her zaman devletimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan,Devlet Bahçeli ve Alaattin Çakıcı'nın yanındayız" ifadelerini kullandı.