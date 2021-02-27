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Kılıçdaroğlu'nun gündemi sarsan videosu!

Kasım 2019 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Başkan, vatandaşa hizmeti götürecek' dediği Maltepe'de, günlerdir toplanmayan çöpler sonrası insanlar çöplerini kendileri toplar hale geldi.

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 23 Şubatta grev kararı alındı. Çöp konteynerlerinden taşan çöplerin oluşturduğu yığınlar gün geçtikçe daha da arttı.

Çöp birikintileri kaldırımlara yayılarak cadde ve sokaklara taştı. Öte yandan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından işçiler, Gülsuyu'nda çöp kamyonlarının bulunduğu şantiyede beklemeye devam etti. Çöpler toplanmayınca bazı çöp konteynerlerindeki çöpler, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilerek yakıldı.

AK PARTİ'DEN 'AJANS' GÖNDERMESİ

AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, çöp dağlarını geri getiren CHP'li belediyeler hakkında çok sert paylaşımda bulundu. Kabaktepe, ''Sevgili gençler, sene olmuş 2021. Bırakın bu çöpleri 'ajans' toplasın.'' ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan CHP'ye göndermeAK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan CHP'ye göndermeGündem

CHP'li belediyelerinin basiretsizliği eleştiren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, "Biz 94 ruhundan bahsedince, CHP'liler kayıtsız kalamamış, dönemin çöp dağlarıyla İstanbulluları tekrar buluşturmak için harekete geçmişler :) Sevgili gençler, sene olmuş 2021. Bırakın bu çöpleri “ajans” toplasın. Gelin biz sizinle büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimizi konuşalım." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ ÇÖPÜ KENDİ TOPLADI

CHP'li Maltepe Belediyesi’nde işçiler greve gidince sokaklar çöplüğe döndü. CHP'li vatandaşlar ise işçiler nedeniyle sokakların çöplüğe dönmesine tepki gösterip belediyeye destek vermek amacıyla çöpler topladı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a destek verdiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Veysel Pamuk, “Başkanımızın yanındayız işçilerimizin de yanındayız ama bu sendikanın yaptığı iş değil bu pandemi zamanında şu rezilliğe bakın" dedi. Sevim Ayşe Serin ise “Aldıkları maaşı beğenmiyorlar. Pandemi döneminde temizlik şart ama gördüğünüz gibi çöpleri kendimiz topluyoruz” dedi.

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