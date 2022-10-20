Kılıçdaroğlu’nun gizemli 8 saati

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD’ye ilginç bir ziyarette bulundu. Büyük Vizyon Yolculuğu adını verdiği ziyarettin Boston-Washington arasındaki 8 saatlik gizemli bölümü ise çok konuşuldu. Boston’dan tarifeli uçakla gitmek yerine yanındaki heyeti ve gazetecileri uçakla gönderip, kendisi karayoluyla gitmeyi tercih etti.

Devletin rutin işi

Gazetecilik tecrübem ile ilk aklıma gelen, iktidara namzet ana muhalefet partisinin liderinin bir ülkeye ziyaretinin, devletin mutlaka takibe alacağını biliyordum. Çünkü daha önce de gittiğimiz her ülkede devlet görevlileri, ulusal güvenliğin gereği, önemli isimleri hem korumak, hem de istihbari zafiyet oluşmaması için takip ettiğini görmüştüm.

Ulusal güvenlik

Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinin de devletin güvenlik birimlerince yakından takip edildiğini öğrendim. 4 ayrı ekiple hem heyet, hem de Kılıçdaroğlu’nun güvenliğinin alındığı duydum. Görüştüğüm devlet yetkilileri “Orada yaşayacağı en basit bir olay, bir yumruk ya da başka bir saldırı, uluslararası arenada Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenlik güçlerinin zafiyeti olarak algılanacağı için, kendi istemese bile bu rutin gerçekleştirilir” sözleriyle açıklandı.

Köşe kapmaca oynadılar.

İşin enteresan tarafı ise; bizimkilerin mevkidaşları da Kılıçdaroğlu’nu yalnız bırakmamış. ABD’de resmen polisiye filmleri aratmayacak köşe kapmacalar oynanmış, her iki ülkenin güvenlik güçleri arasında. Detayları anlatmak çok hoş olmaz ama ABD’li istihbaratçı arkadaşlar resmen perdeleme yapmaya çalışmış.

Yine o bilindik isim

Kılıçdaroğlu’nun gizemli saatlerindeki görüşmesini, terör örgütü FETÖ’nün ABD’deki kilit ismi Türk Amerikan Birliği(TAA) Başkanı Faruk Taban organize etmiş. Taban, örgütün ABD imamı olarak biliniyor. ABD Başkanı Joe Biden’e seçim kampanyasında destek veren ve yakın ilişkiler kuran Taban, Kılıçdaroğlu’nu ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüştüreceğini belirterek yanındaki heyetten ayrılmasını istediği ifade ediliyor.

Korumaları bile almıyor

Bir gün öncesinde, gelen bu bilginin ardından Kılıçdaroğlu, korumalarını bile almadan sabah saatlerinde kaldığı yerden ayrılıyor. Bir süre köşe kapmacanın ardından Kılıçdaroğlu, Taban’ın daha önce bildirdiği adresteki butik otele geliyor. Yanında ise sadece eski büyükelçi ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz bulunuyor.

Harris gelmedi

Otel lobisinde gerçekleşen görüşmeye, biri siyahi Harris’e yakın iki senato üyesi geldi. Kılıçdaroğlu’nun tercümanlığını Çeviköz yaptı. Yaklaşık 45 dakika sürdüğünü öğrendiğim bu görüşmeden Kılıçdaroğlu çok da memnun kalmadı. Vizyon görüşmesinde neler konuşulduğunu bilemem ancak Kılıçdaroğlu’nun büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını sanıyorum. “ABD Başkan Yardımcısı ile görüşmek yerine ona yakın iki isimle konuşmak çok da hoşuna gitmemiştir” diye düşünüyorum mesela.

Değdi mi?

Şimdi bu yazıyı okuduktan sonra aklınıza gelen ilk soru sanırım, “Türkiye’yi yönetme iddiasındaki bir liderin gezisine büyük bir şaibe yaratacak gizem dolu bu görüşmeye gerek var mıydı?” olacak. Yani Kılıçdaroğlu’nun bu temasıyla neye ya da nereye ulaşmaya çalıştığını bilmek mümkün değil. Seçime aylar kala ABD’ye böyle bir ziyaret gerçekleştirmesi, şaibeli isimlerle bir araya gelmesi ve garip görüşmeler yapmasının parti içinde ve 6’lı masada nasıl bir yansıması olacak görmek lazım.

Görevimiz Tehlike

Şimdi bu yazdıklarımın hiçbirini kabul etmeyecekler. Gerek Kılıçdaroğlu, gerekse parti yönetimi hepsini yalanlayacaklar. Ben buna hiç şaşırmam. Aynı meşhur ABD filmi Mission: Impossible, Görevimiz Tehlike’nin ünlü repliği gibi:

“Eğer kabul ederseniz göreviniz ABD’de vizyon görüşmeleri yapmak. Her zaman ki gibi yakalanır ya da deşifre olursanız, kurum varlığınızı inkar edecektir. Bu bant kaydı 1 dakika içinde kendini imha edecektir”