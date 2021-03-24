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Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı AK Parti'ye geçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Dr. Ali Arif Özzeybek, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

AK Parti'nin 7'nci olağan bülük kongresi düzenlenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra istifa eden Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Dr. Ali Arif Özzeybek, AK Parti'ye katıldı.

"Kılıçdaroğlu kötü gidişe tedbir almadı"

1964 Ankara, Karaşar doğumlu olan Özzeybek Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdi. CHP Parti Meclisi üyeliği de yapan Özzeybek, istifa gerekçesini "Kılıçdaroğlu kötü gidişe tedbir almadı." sözleriyle açıklamıştı.

"Süleyman Soylu candır" paylaşımı

Danışman Özzeybek'in istifasından sonra Twitter hesabında "Süleyman Soylu candır." paylaşımında bulunmuştu.

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