Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ali Babacan sözleri sonrası istifa etti

CHP Genel Başkanı Başdanışmanı ekonomist Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken sosyal medya hesabından istifa kararı aldığını duyurdu.

Twitter’dan açıklama yapan Eken, “Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Başdanışmanlığı gorevimden istifa ettim. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur” ifadelerini kullandı.

TOPLANTI KARIŞTI, İSTİFA ETTİ



CHP'ye yakın kaynaklardan edinilen kulis bilgisine göre, Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kurmaylarıyla yaptığı rutin toplantılardan birinde "AKP'nin ekonomi politikalarını eleştirin, Babacan dönemini de eleştirebilirsiniz ancak ismini verip onu direkt suçlamayın." dediği ve Kılıçdaroğlu'nun ekonomi başdanışmanı Prof. Dr. Eken'in istifa kararını bunun üzerine aldığı iddia ediliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ekonomist Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken sosyal medya hesabından istifa kararı aldığını duyurdu.



Kılıçdaroğlu'nun "Babacan'ın geçmişteki ekonomik kararlarını eleştirmeyin" talimatı sonrası Eken'in isitfa ettiği iddia ediliyor. pic.twitter.com/7pZo5eO19c — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 14, 2021

İSTİFALARIN ARKASI GELECEK İDDİASI

Kılıçdaroğlu'nun, Babacan hassasiyetinin daha fazla istifa getireceğini, hatta CHP içerisinde önemli isimlerin de istifa edecekler arasında olduğu iddia edilen kulis bilgileri arasında. CHP'ye yakın kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun, Babacan'ın ekonomi politikalarına ilgi göstermesini ideolojik bir sapma olarak değerlendiriyor ve CHP'nin ekonomi politik alanda bir kimlik sorunu yaşadığını iddia ediyorlar.